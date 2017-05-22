В селе Березовка с затопляемых мест полностью эвакуировано население

ЯКУТСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Население села Березовка Среднеколымского района Якутии, которое в данный момент оказалось затронуто паводком, полностью эвакуировано из затопляемых мест. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе села.

"В зону затопления попало 34 дома и дворовых территорий, из которых полностью эвакуированы все жители - 184 человека, в том числе 63 ребенка. Большинство расположились у родственников. Уровень воды за ночь поднялся и составляет 1110 см при критической отметке 1000 см", - сказал дежурный, добавив, что также затоплены четыре социально значимых объекта, в том числе дизельная электростанция. Село частично обеспечивается электричеством из резервных источников питания.

В районном центре Среднеколымского района - городе Среднеколымск - после проведения накануне взрывных работ на реке Колыма уровень воды спал и составил 992 см при критической отметке 1200 см.

"Затопленных домов нет, для усиления группировки и мониторинга ситуации сегодня в город из Якутска вылетела оперативная группа правительства Якутии и МЧС под руководством первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова и врио начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) Павла Гарина", - сказал ТАСС председатель Госкомобеспечения жизнедеятельности республики Юрий Зайцев.

Также, по словам Зайцева, для контроля ситуации в селе Березовка опергруппа во главе с первым заместителем председателя правительства Якутии Алексеем Колодезниковым совершит облет и доставит в село Березовка все необходимое. "Продукты питания в полном объеме имеются, по заявке администрации села будут доставлены медикаменты и другие необходимые вещи", - сказал он.

В другом районе - Верхнеколымском - уровень воды возле райцентра (поселка Зырянка) составляет 740 см при критической отметке 770 см. Полностью затоплена взлетно- посадочная полоса, аэропорт не принимает самолеты, поэтому осуществляются стыковочные рейсы на вертолете через город Среднеколымск.