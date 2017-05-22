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ВМС Малайзии потеряли связь с патрульным катером

Происшествия
22 мая, 7:14 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 22, мая. /ТАСС

Девять военнослужащих преследовали иностранное судно с браконьерами

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СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. ВМС Малайзии потеряли 20 мая связь с патрульным катером, преследовавшим иностранное судно с браконьерами в прибрежных водах на востоке страны. Как сообщила малайзийская газета Star, команда катера состояла из девяти военнослужащих.

Иностранное судно, ведущее незаконный рыболовный промысел, было обнаружено во время патрулирования района Таджунг Седили в штате Джохор. Катер начал преследование нарушителей, затем связь с ним пропала.

В день, когда произошел инцидент, в районе, где последний раз катер вышел на связь, высота волн не превышала одного метра, отмечает издание.

По сообщениям пресс-службы королевских ВМС, поисково-спасательная операция началась 20 мая.

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