ВМС Малайзии потеряли связь с патрульным катером

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СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. ВМС Малайзии потеряли 20 мая связь с патрульным катером, преследовавшим иностранное судно с браконьерами в прибрежных водах на востоке страны. Как сообщила малайзийская газета Star, команда катера состояла из девяти военнослужащих.
Иностранное судно, ведущее незаконный рыболовный промысел, было обнаружено во время патрулирования района Таджунг Седили в штате Джохор. Катер начал преследование нарушителей, затем связь с ним пропала.
В день, когда произошел инцидент, в районе, где последний раз катер вышел на связь, высота волн не превышала одного метра, отмечает издание.
По сообщениям пресс-службы королевских ВМС, поисково-спасательная операция началась 20 мая.