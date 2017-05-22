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В Хабаровском крае полиция изъяла у браконьеров более 2,5 тонн осетровых рыб

Происшествия
22 мая, 7:16 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Полицейские в ходе рейдов также изъяли более 3 км браконьерских сетей, 15 транспортных средств, составили 100 протоколов об административных правонарушениях

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ХАБАРОВСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Полицейские в Хабаровском крае изъяли свыше 2,5 т рыбы осетровых пород из незаконного оборота, 60 осетров выпущены на волю. О промежуточных итогах начавшейся в регионе операции "Путина-2017" сообщили в управлении МВД по Хабаровскому краю.

"Всего с начала операции зарегистрированы 10 сообщений о преступлениях, возбуждены четыре уголовных дела. Из незаконного оборота изъяты свыше 2,5 т рыб осетровых пород, 60 экземпляров осетровых выпущены в естественную среду обитания", - сказали в пресс-службе управления.

В ведомстве добавили, что полицейские в ходе рейдов также изъяли более 3 км браконьерских сетей, 15 транспортных средств, составили 100 протоколов об административных правонарушениях.

В Комсомольском районе сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по Хабаровскому краю остановили автомобиль, буксировавший катер. В нем обнаружено 49 экземпляров рыб осетровых видов. Рыба отпущена, изъято орудие лова и лодка с подвесным мотором.

По фактам браконьерского промысла осетра возбуждены уголовные дела по ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ - "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.

В бассейне реки Амур обитает свыше 120 видов пресноводных рыб, в том числе семь видов тихоокеанских мигрирующих лососей и два вида осетровых, в том числе крупнейший осетр мира - калуга, вес которой может превышать тонну. Запрет на вылов в Амуре рыб осетровых пород действует с 1958 года. Осетр занесен в Красную Книгу России, ловить его нельзя. Штраф за каждого добытого осетра - 10 тыс. рублей.

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