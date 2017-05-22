В Хабаровске самолет с 286 пассажирами готовится к аварийной посадке

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ХАБАРОВСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Самолет Airbus A330-300, вылетевший в Москву из Хабаровска, запросил возвращения в аэропорт вылета. На борту находятся 286 пассажиров, сообщила ТАСС начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко.
"Рейс Хабаровск - Москва вылетел в 10:35 (03:35 мск), однако через некоторое время экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка планировалась в 13:30, но пока самолет не приземлился", - сказала Кравченко. Она уточнила, что на борту воздушного судна находится 286 человек, но не смогла назвать причины аварийного возвращения лайнера.
В пресс-службе "Аэрофлота" на Дальнем Востоке сообщили, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже.