СМИ: в Мексике в результате падения автобуса в ущелье погибли 16 человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса в ущелье глубиной около 100 метров в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила газеты El Sol de México.

По ее информации, ДТП произошло на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. Пассажирами автобуса, по данным полиции, были члены религиозной секты.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.

На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб. Все пострадавшие были доставлены в больницу Мотосинтлы.