СМИ: в Мексике в результате падения автобуса в ущелье погибли 16 человек

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса в ущелье глубиной около 100 метров в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила газеты El Sol de México.
По ее информации, ДТП произошло на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. Пассажирами автобуса, по данным полиции, были члены религиозной секты.
По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.
На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб. Все пострадавшие были доставлены в больницу Мотосинтлы.