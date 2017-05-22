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Мужчина в Красноярском крае убил жену и дочь, после чего покончил с собой

Происшествия
22 мая, 7:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, мая. /ТАСС

Возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)

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КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Мужчина в поселке Нарва Красноярского края убил свою жену и дочь, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"22 мая 2017 года около 7 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в огороде частного домовладения поселка Нарва Манского района соседи обнаружили тело соседа, висящим на перекладине турника. В доме были обнаружены тела супруги погибшего и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, мужчина убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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