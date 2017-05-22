Мужчина в Красноярском крае убил жену и дочь, после чего покончил с собой

Льготы для "зеленых" инвесторов: какие преференции нужны экологическим проектам в АрктикеЭкономика и бизнес 22 мая, 9:00
Иркутская область создает Ассоциацию озерных регионов, куда могут войти 20 странСибирь 22 мая, 8:20
Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATPСпорт 22 мая, 8:05
Продажи е-полисов ОСАГО в СФО увеличились в 11 раз по сравнению с 2016 г.Сибирь 22 мая, 7:40
Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильныйЭкономика и бизнес 22 мая, 7:18
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяцЭкономика и бизнес 22 мая, 5:49
Рэпер Drake стал рекордсменом премий журнала BillboardКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Мужчина в поселке Нарва Красноярского края убил свою жену и дочь, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
"22 мая 2017 года около 7 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в огороде частного домовладения поселка Нарва Манского района соседи обнаружили тело соседа, висящим на перекладине турника. В доме были обнаружены тела супруги погибшего и их малолетней дочери с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, мужчина убил жену и дочь, после чего совершил самоубийство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.