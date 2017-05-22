Задержаны участники преступной группы, которые вывели в офшоры 800 млн руб.

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали восемь участников преступной группы, которые незаконно обналичили и вывели в офшоры более 800 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России пресечена противоправная деятельность участников криминальной группировки, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. В результате деятельности подозреваемых в теневой сектор экономики выведено более 800 млн рублей", - сказала Волк.
По данным следствия, организованная группа, в которую входили более 10 участников, с 2014 года проводила незаконные финансовые операции на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В состав группы входили топ-менеджеры известного финансово-кредитного учреждения. "В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры", - пояснила представитель МВД.
В ходе расследования проведено 18 обысков, изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.
Организаторы и активные участники группы - восемь человек - задержаны, они помещены под домашний арест.