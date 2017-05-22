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СМИ: в Японии арестована группа лиц по делу о захвате золота на $5,4 млн

Происшествия
22 мая, 10:44 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, а также проверили компании и магазины, причастные к торговле драгоценными металлами

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ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская полиция арестовала более десяти человек по подозрению в причастности к громкому ограблению в декабре прошлого года, когда группа преступников обманом захватила партию золотых слитков на 600 млн иен (около $5,4 млн). Как сообщает телеканал NHK, следствие проводилось путем анализа данных видеослежения и оперативной разработки компаний и магазинов, причастных к торговле драгоценными металлами.

Инцидент произошел 14 декабря 2016 года в городе Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю. Группа перекупщиков переносила там в чемоданах более 100 кг золота в здание компании по операциям с драгоценными металлами. По дороге их остановили люди в полицейской форме, которые под предлогом борьбы с контрабандой изъяли груз и скрылись на машине. В правоохранительных органах полагают, что это были члены хорошо организованной преступной группы.

Среди арестованных сегодня, как сообщается, - как подозреваемые в причастности к налету, так и торговцы, которые помогли реализовать часть краденого.

Как сообщает телеканал, город Фукуока в последнее время стал одним из важных центров торговли как легальным, так и контрабандным золотом, которое доставляют туда из Южной Кореи и Китая, поскольку в Японии цены на этот металл выше, чем за границей.

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