СМИ: в Японии арестована группа лиц по делу о захвате золота на $5,4 млн

ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская полиция арестовала более десяти человек по подозрению в причастности к громкому ограблению в декабре прошлого года, когда группа преступников обманом захватила партию золотых слитков на 600 млн иен (около $5,4 млн). Как сообщает телеканал NHK, следствие проводилось путем анализа данных видеослежения и оперативной разработки компаний и магазинов, причастных к торговле драгоценными металлами.

Инцидент произошел 14 декабря 2016 года в городе Фукуока на юго-западном японском острове Кюсю. Группа перекупщиков переносила там в чемоданах более 100 кг золота в здание компании по операциям с драгоценными металлами. По дороге их остановили люди в полицейской форме, которые под предлогом борьбы с контрабандой изъяли груз и скрылись на машине. В правоохранительных органах полагают, что это были члены хорошо организованной преступной группы.

Среди арестованных сегодня, как сообщается, - как подозреваемые в причастности к налету, так и торговцы, которые помогли реализовать часть краденого.

Как сообщает телеканал, город Фукуока в последнее время стал одним из важных центров торговли как легальным, так и контрабандным золотом, которое доставляют туда из Южной Кореи и Китая, поскольку в Японии цены на этот металл выше, чем за границей.