Адвокат блогера Соколовского обжаловал приговор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Алексей Бушмаков, адвокат блогера Руслана Соколовского, который получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, обжаловал приговор, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Поступила апелляционная жалоба на приговор Соколовского от его адвоката Алексея Бушмакова в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена", - уточнили в суде.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 года лишения свободы условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. По результатам комплексной экспертизы суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств.
По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.