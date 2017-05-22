Прокурор считает доказанной вину экс-главы ФСИН Реймера по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Прокурор считает доказанной вину экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера и его соучастников по делу о крупном мошенничестве при закупке электронных браслетов.
"Исследовав собранные в ходе предварительного и судебного разбирательства доказательства, гособвинение полагает, что инкриминируемые преступления были совершены", - сказала гособвинитель в Замоскворецком суде Москвы, где проходят прения сторон по делу.
По словам прокурора, Реймер, его экс-заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов в корыстных целях умышленно совершили мошенничество при закупке электронных браслетов. Как считает государственное обвинение, этот факт подтверждают как показания свидетелей, так и другие доказательства по делу.
Как ожидается, в заключении своей речи, прокурор озвучит наказание, которого, по его мнению, заслуживают обвиняемые.
По данным следствия, фигуранты в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд руб., выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (так называемых электронных браслетов). При цене в 19 тыс. руб. стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. руб., мобильное устройство (позволяет отслеживать перемещения за пределами дома - прим. ТАСС) приобреталось за 128 тыс. руб. В рамках уголовного дела ФСИН России подала к обвиняемым гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд руб.