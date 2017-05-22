Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Тель-Авива. Об этом сообщает израильская служба скорой помощи.
"Получены сообщения о пешеходах, травмированных при наезде автомобиля на улице Яффо в Тель-Авиве", - указали медики.
По данным газеты "Едиот ахронот", пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Автомобиль наехал на пешеходов в центре Тель-Авива в понедельник утром, незадолго до того, как самолет президент США Дональда Трампа приземлится в Израиле, отмечает издание.
Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что инцидент является дорожно-транспортным происшествием.
"В ходе первичного расследования наезда на пешеходов на улице Нахалат- Биньямин в Тель-Авиве установлено, что это - дорожно-транспортное происшествие", - указали полицейские. Израильское телевидение уточняет, что "наезд на пешеходов не носил преднамеренного характера".
По последним данным израильской службы скорой помощи, в результате этого ДТП пострадали четыре человека. "Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сообщили медики в распространенном заявлении.