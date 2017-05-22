Мужчина с гранатой в жилом доме в Петербурге сдался полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Мужчина, из-за которого были эвакуированы жители дома в Невском районе Петербурга, сдался полиции. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Мужчина после семейного скандала заперся в квартире, предположительно, с гранатой. Здание было эвакуировано, территория оцеплена. В результате переговоров его удалось уговорить выйти с пустыми руками, сейчас с ним работают сотрудники полиции", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время специалисты-взрывотехники Росгвардии обследуют квартиру на предмет взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Невского района города, из двух подъездов дома на Товарищеском проспекте эвакуировали около 50 человек.