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Мужчина с гранатой в жилом доме в Петербурге сдался полиции

Происшествия
22 мая, 13:09 дата обновления: 22 мая, 13:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, мая. /ТАСС

Специалисты Росгвардии обследуют квартиру дома на Товарищеском проспекте на предмет взрывоопасных предметов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Мужчина, из-за которого были эвакуированы жители дома в Невском районе Петербурга, сдался полиции. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Мужчина после семейного скандала заперся в квартире, предположительно, с гранатой. Здание было эвакуировано, территория оцеплена. В результате переговоров его удалось уговорить выйти с пустыми руками, сейчас с ним работают сотрудники полиции", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в настоящее время специалисты-взрывотехники Росгвардии обследуют квартиру на предмет взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Невского района города, из двух подъездов дома на Товарищеском проспекте эвакуировали около 50 человек.

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