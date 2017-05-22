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МВД впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошира

Происшествия
22 мая, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Пассажир рейса Тель-Авив - Москва пытался во время полета открыть дверь самолета

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© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Химках арестовал задержанного накануне в аэропорту Шереметьево дебошира, пытавшегося открыть дверь самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, во время полета.

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Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, впервые в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело.

"В отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, который во время полета угрожал безопасности лайнера и людей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

19 мая на борту самолета пьяный пассажир ругался, используя ненормативную лексику, а также пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Сотрудники транспортной полиции задержали авиадебошира, 50-летнего гражданина Израиля. 21 мая Химкинский городской суд арестовал его.

"Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира, после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте", - отметила Ирина Волк.

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