МВД впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошира

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Химках арестовал задержанного накануне в аэропорту Шереметьево дебошира, пытавшегося открыть дверь самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, во время полета.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, впервые в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело.

"В отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, который во время полета угрожал безопасности лайнера и людей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

19 мая на борту самолета пьяный пассажир ругался, используя ненормативную лексику, а также пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Сотрудники транспортной полиции задержали авиадебошира, 50-летнего гражданина Израиля. 21 мая Химкинский городской суд арестовал его.

"Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира, после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте", - отметила Ирина Волк.