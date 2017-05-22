МВД впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошира

Николай Чудотворец. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 14:52
МВД впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошираПроисшествия 22 мая, 14:38
Telegraph: Ле Пен намерена отказаться от идеи FrexitМеждународная панорама 22 мая, 14:36
Российская премьера фильма "Нелюбовь" состоится 1 июняКультура 22 мая, 14:29
Корабли и авиация Северного флота провели учения в Баренцевом мореАрмия и ОПК 22 мая, 14:22
Мутко: молодежная политика является приоритетом государственной политики в РФСпорт 22 мая, 14:10
Гендиректор "Анжи": Григорян остается на посту главного тренера клубаСпорт 22 мая, 14:05
Дни Архангельской области открываются в Совете ФедерацииОбщество 22 мая, 14:02
ФК "Уфа" готов отпустить тренера Семака в "Зенит"Спорт 22 мая, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Суд в Химках арестовал задержанного накануне в аэропорту Шереметьево дебошира, пытавшегося открыть дверь самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, во время полета.
Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, впервые в отношении авиадебошира возбуждено уголовное дело.
"В отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив - Москва, который во время полета угрожал безопасности лайнера и людей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.
19 мая на борту самолета пьяный пассажир ругался, используя ненормативную лексику, а также пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Сотрудники транспортной полиции задержали авиадебошира, 50-летнего гражданина Израиля. 21 мая Химкинский городской суд арестовал его.
"Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира, после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте", - отметила Ирина Волк.