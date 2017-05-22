В Палермо убит бывший босс мафии

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РИМ, 22 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший мафиозный босс убит выстрелами в голову в итальянском городе Палермо (остров Сицилия). Как сообщило агентство ANSA, речь идет о 67-летнем Джузеппе Даинотти, который три года назад был досрочно выпущен из тюрьмы.
Как уточнило агентство, в 1991 году он был приговорен к пожизненному заключению за убийство и крупную кражу. Однако в 2014 году Даинотти был досрочно освобожден после ряда решений Конституционного суда, согласно которым пожизненное заключение заменялось на 30-летний срок тюрьмы.
По факту убийства открыто расследование. При этом в местных СМИ уже начали говорить о возобновлении "мафиозных войн". После громких арестов "крестных отцов" - сначала в 1993 году Тото Риины, отбывающего сейчас несколько пожизненных сроков, а затем в 2006 году его преемника во главе "коза ностра" - скончавшегося в прошлом году в тюрьме Бернардо Провенцано, сицилийская мафия "ушла в подполье". Сейчас ее главой считается Маттео Мессина Денаро, на протяжении многих лет скрывающийся от правосудия.