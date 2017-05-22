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Строитель погиб, упав в шахту лифта на юго-западе Москвы

Происшествия
22 мая, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Строитель, проводивший демонтажные работы на объекте на юго-западе Москвы, погиб, упав в шахту лифта. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Утром 22 мая на строительном объекте на улице Дмитрия Ульянова в шахте лифта обнаружено тело сотрудника строительной компании, 1992 года рождения, с множественными травмами и переломами. Установлено, что мужчина на данном объекте проводил работы по демонтажу", - сообщила Иванова.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают коллег и возможных очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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