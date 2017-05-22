СМИ: около 30 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-востоке Бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере 30 заключенных сбежали из пенитенциарного комплекса "Педриньяс", расположенного в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Об сообщила газета Estado De Sao Paulo .
По ее данным, еще двое заключенных были застрелены охранниками в момент побега. К настоящему моменту удалось поймать и вернуть в тюрьму только шесть человек. Как утверждают представители правоохранительных органов, побег был организован остававшимися на свободе сообщниками заключенных. Они взорвали одну из стен пенитенциарного комплекса с наружной стороны.