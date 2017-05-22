У берегов Нигерии в результате нападения пиратов похищен гражданин России

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РАБАТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российский гражданин был похищен у берегов Нигерии на минувшей неделе в результате нападения пиратов. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Иван Лыдкин.
"15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин РФ", - отметил он.
"Сообщение на данном этапе более подробной информации по соображениям безопасности не представляется возможным", - добавил пресс-атташе.
В российском посольстве также не стали уточнять, какое именно судно атаковали пираты и какому государству оно принадлежит.
В Гвинейском заливе время от времени происходят нападения на суда иностранных компаний.