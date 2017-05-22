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У берегов Нигерии в результате нападения пиратов похищен гражданин России

Происшествия
22 мая, 15:52 UTC+3

В посольстве РФ не стали уточнять тип судна, атакованного пиратами в Гвинейском заливе, и какому государству оно принадлежит

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© AP Photo/Farah Abdi Warsameh

РАБАТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российский гражданин был похищен у берегов Нигерии на минувшей неделе в результате нападения пиратов. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Иван Лыдкин.

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"15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин РФ", - отметил он.

"Сообщение на данном этапе более подробной информации по соображениям безопасности не представляется возможным", - добавил пресс-атташе.

В российском посольстве также не стали уточнять, какое именно судно атаковали пираты и какому государству оно принадлежит.

В Гвинейском заливе время от времени происходят нападения на суда иностранных компаний.

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