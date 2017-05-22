На южном склоне Эвереста обнаружено тело индийского альпиниста

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Спасательно-поисковая группа обнаружила тело 27-летнего индийского альпиниста, пропавшего два дня назад во время спуска с Эвереста.

Об этом сообщил глава Федерации альпинизма Непала Анг Церинг Шерпа.

"Связь с Рави Кумаром, прибывшим для подъема на Эверест из города Морадабад индийского штата Уттар-Прадеш, была потеряна после полудня в субботу, когда он благополучно достиг вершины и направился в обратный путь, - сообщил он. - Все это время велись его поиски силами непальских специалистов по горно-спасательным работам".

По словам Чхованга Шерпы, управляющего директора компании Arun Treks, спасатели обнаружили тело индийского альпиниста примерно в 200 метрах от маршрута восхождения. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стала высотная болезнь.

В этом альпинистском сезоне в районе Эвереста со стороны Непала погибли уже шесть альпинистов: пятеро стали жертвами высотной болезни на склонах Эвереста, еще один, известный швейцарский альпинист Ули Штек, разбился насмерть во время одиночного подъема на соседний пик-семитысячник Нупцзе.