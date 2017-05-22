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Роструд оштрафовал на 800 тыс. руб. лагерь в Ижевске, где заболели более 90 человек

Происшествия
22 мая, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В результате контрольно-надзорных мероприятий в детском лагере были выявлены 44 нарушения законодательства о труде и об охране труда

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) назначила штраф в 800 тыс. руб. детскому лагерю "Дружба" в Ижевске, где в начале мая во время турнира "Что? Где? Когда", на который собрались школьники со всей страны, норовирусом заразились более 90 человек. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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"В результате проверки 19 работников организации отстранены от работы. Работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила 800 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в детском оздоровительном лагере были выявлены 44 нарушения законодательства о труде и об охране труда.

Среди основных нарушений: допуск к работе без обучения и инструктажей по охране труда, без обязательных медицинских осмотров, допуск к работе сотрудников без подтверждающих документов об образовании или квалификации, непроведение специальной оценки условий труда, отсутствие заключенных трудовых договоров с рядом работников.

С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. Первую помощь заболевшим оказывали более 20 бригад скорой помощи. Сотрудники Роспотребнадзора установили, что причиной вспышки стал норовирус.

Чем опасен норовирус

Норовирус принадлежит к группе РНК-содержащих вирусов. Вирус перорально попадает в стенки кишечника и заставляет клетки продуцировать новые вирусы. Это происходит до тех пор, пока клетка-донор не разрушится. Разрушенные клетки больше не могут забирать жидкость из пищи. В результате появляется сильная диарея.

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