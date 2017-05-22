Прокурор просит девять лет колонии для экс-главы ФСИН по делу о мошенничестве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Прокурор просит девять лет колонии и штраф в 1 млн руб. для экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера, обвиняемого по делу о крупном мошенничестве при закупке электронных браслетов.

"Признать Реймера виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., а также лишить его звания генерал-полковника внутренней службы и наград", - сказала гособвинитель в Замоскворецком суде Москвы в ходе прений сторон по делу.

Предполагаемым соучастникам Реймера - его экс-заместителю Николаю Криволапову и бывшему директору подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктору Определенову - прокурор попросила назначить шесть и семь лет заключения соответственно со штрафом в 800 тыс. руб. каждому. Гособвинитель также попросила лишить Криволапова звания генерал-майор.

Кроме того, прокуратура отказалась от обвинения всем подсудимым по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") как от излишне вмененной. По словам прокурора, статья 159 УК РФ ("Мошенничество"), вменяемая фигурантам, предусматривает наказание за преступление, совершенное должностным лицом.

В ходе прений гособвинитель попросила суд не рассматривать вопрос с иском ФСИН на 3,4 млрд руб., оставив за потерпевшими право обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

В настоящее время в судебном заседании выступят с заключительным словом адвокаты и подсудимые, которые, как ожидается, попросят оправдательного приговора.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд руб., выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (так называемых электронных браслетов). При цене в 19 тыс. руб. стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. руб., мобильное устройство (позволяет отслеживать перемещения за пределами дома - прим. ТАСС) приобреталось за 128 тыс. руб. В рамках уголовного дела ФСИН России подала к обвиняемым гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд руб.

30 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС), к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн руб. наличными "в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств". В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.