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Мосгорсуд признал законным удержание $120 тыс. с тещи Ходорковского

Происшествия
22 мая, 17:05 дата обновления: 22 мая, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Адвокат Лидии Куклиной утверждает, что она получила деньги от продажи недвижимости

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным удержание в качестве вещественных доказательств $120 тыс., изъятых у тещи Михаила Ходорковского в рамках уголовного дела в его отношении по факту легализации денежных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил постановление Басманного суда от 3 марта оставить без изменения", - огласила решение судья.

В начале марта Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката на действия следствия, которое изъяло у тещи Ходорковского Лидии Куклиной $120 тыс. из банковской ячейки.

Как утверждает ее адвокат, деньги были получены Куклиной от продажи недвижимости. По словам прокурора, деньги были изъяты, так как ими распоряжалось третье лицо.

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