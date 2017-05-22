Мосгорсуд признал законным удержание $120 тыс. с тещи Ходорковского

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным удержание в качестве вещественных доказательств $120 тыс., изъятых у тещи Михаила Ходорковского в рамках уголовного дела в его отношении по факту легализации денежных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил постановление Басманного суда от 3 марта оставить без изменения", - огласила решение судья.

В начале марта Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката на действия следствия, которое изъяло у тещи Ходорковского Лидии Куклиной $120 тыс. из банковской ячейки.

Как утверждает ее адвокат, деньги были получены Куклиной от продажи недвижимости. По словам прокурора, деньги были изъяты, так как ими распоряжалось третье лицо.