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Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу о ДТП с автобусом в ХМАО

Происшествия
22 мая, 17:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС

В результате до 22 июня водители грузовиков и автобуса останутся под стражей, директор спортшколы - под домашним арестом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд оставил без изменений и продлил меры пресечения обвиняемым по делу о ДТП с автобусом в ХМАО. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Умар Арчаков.

"Всем обвиняемым суд оставил без изменений меры пресечения и продлил их до 22 июня. Таким образом трое (водители грузовиков и автобуса - прим. ТАСС) под стражей и одна (директор спортшколы - прим. ТАСС) под домашним арестом", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Ханты-Мансийский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду, в котором погибли 10 детей. Это уголовное дело расследовалось четвертым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета России (с дислокацией в городе Екатеринбург).

Подсудимые

Перед судом предстали директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, которой предъявлено обвинение по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук - по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов - по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Обстоятельства ДТП

По данным следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Сибиряк" в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе под управлением водителя Зайнуллина. Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск", автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом Volvo под управлением водителя Раиля Саитханова, нарушившего ПДД и выехавшего на полосу встречного движения.

Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Scania. В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, двум детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

Детали расследования

"Из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель Scania при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности", - уточнили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении отмечается, что ни Тарасова, ни ее подчиненные не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. "Оснований для закрытия трассы по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 м", - пояснили в СК.

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© ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

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В ходе предварительного следствия также проверено выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО "Башнефтегеофизика", являвшегося собственником груза.

Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, "ЮграМегаСпорт", комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

Также следователи установили, что водитель Volvo Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав, но сведения об этом в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье УК РФ "Халатность".

По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Республике Башкортостан представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.

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