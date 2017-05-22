Решивший проехать всю Россию австралийский мотоциклист разбился в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Мотоциклист из Австралии, который планировал проехать на мотоцикле в Европу через всю Россию, погиб в аварии с иномаркой при выезде из Благовещенска, сообщил ТАСС представитель байк-клуба BlagBike MC Максим Шейкин.

"Австралиец приехал в Благовещенск из Владивостока вместе с мотоциклистами из Кореи, с которыми познакомился в пути. Он планировал проехать через всю Россию в Европу, собирался посетить Лондон, но сегодня утром попал в ДТП при выезде из Благовещенска", - сказал Шейкин.

В УМВД по Амурской области факт ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля подтвердили, отметив, что не располагают данными о национальности и маршруте мотоциклиста. "После аварии водителя мотоцикла госпитализировали, других пострадавших не было", - сказали в ведомстве.

Шейкин сообщил, что мужчину доставили в областную клиническую больницу Благовещенска, источник в силовых структурах региона подтвердил, что мотоциклист скончался после госпитализации.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.