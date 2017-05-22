Решивший проехать всю Россию австралийский мотоциклист разбился в Благовещенске

Мутко: некоторые периоды календаря РФПЛ сезона-2017/18 предполагают по три матча в неделюСпорт 22 мая, 19:26
Тарпищев, Трефилов, Мамиашвили отмечены орденом Дружбы за подготовку спортсменов к ОИ-2016Спорт 22 мая, 19:15
РФС: сентябрь является мертвой зоной в плане организации матчей сборной РоссииСпорт 22 мая, 19:13
Россия с 24 мая ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятийЭкономика и бизнес 22 мая, 19:12
Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июняСпорт 22 мая, 19:08
Титул "Спартака" и фиаско "Зенита": топ-10 событий чемпионата России по футболуСпорт 22 мая, 19:06
Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед РФЭкономика и бизнес 22 мая, 19:02
Оливер Стоун считает фильм "Интервью с Путиным" призывом к мируКультура 22 мая, 19:02
Российская сторона 23 мая обсудит с главой ФИФА ситуацию с покупкой прав на показ ЧМ-2018Спорт 22 мая, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Мотоциклист из Австралии, который планировал проехать на мотоцикле в Европу через всю Россию, погиб в аварии с иномаркой при выезде из Благовещенска, сообщил ТАСС представитель байк-клуба BlagBike MC Максим Шейкин.
"Австралиец приехал в Благовещенск из Владивостока вместе с мотоциклистами из Кореи, с которыми познакомился в пути. Он планировал проехать через всю Россию в Европу, собирался посетить Лондон, но сегодня утром попал в ДТП при выезде из Благовещенска", - сказал Шейкин.
В УМВД по Амурской области факт ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля подтвердили, отметив, что не располагают данными о национальности и маршруте мотоциклиста. "После аварии водителя мотоцикла госпитализировали, других пострадавших не было", - сказали в ведомстве.
Шейкин сообщил, что мужчину доставили в областную клиническую больницу Благовещенска, источник в силовых структурах региона подтвердил, что мотоциклист скончался после госпитализации.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.