СК проверит сообщения СМИ об обстреле детсада в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку информации СМИ об обстреле здания детского сада в Благовещенске, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Амурской области.

"В понедельник на сайтах информационных агентств Амурской области размещена информация о стрельбе по зданию детского сада в микрорайоне города Благовещенск. По сведениям, указанным в публикации, следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, сотрудники детсада услышали подозрительные хлопки, похожие на выстрелы, когда дети спали. Сообщение о хлопках поступило в полицию от директора учреждения.