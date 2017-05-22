Фигурант по делу полковника Захарченко объявлен в розыск

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Фигурант дела бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в розыск. Об этом в Мосгорсуде сообщил следователь.
"Подозреваемый Сенин скрывается от следствия и объявлен в розыск", - сказал следователь.
Как выяснилось в понедельник на заседании в суде, 11 апреля был проведен обыск в квартире на Новом Арбате у бывшего сотрудника МВД Ивана Кожевникова, который, как полагает следствие, был близким другом Дмитрия Сенина. У Кожевникова было изъято 3 млн руб.
По словам прокурора, обыск был проведен в связи с тем, что Сенин мог находится в данной квартире.
В свою очередь, адвокат Елена Шевчук пояснила, что эти деньги были отложены на операцию.
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток.
Как ранее выяснилось в суде, Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд руб. По его словам, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.
Кроме того, также стало известно, что Захарченко получил 800 тыс. долларов от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, у него были посредники, не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов - генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, родственник Захарченко. Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн руб. также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму.
Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн руб. "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".