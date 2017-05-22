Следствие ходатайствует о продлении срока ареста отца полковника Захарченко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста отца бывшего начальника Управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко на три месяца, то есть до 30 августа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого В. Захарченко на 3 месяца, то есть до 30 августа 2017 года. Рассмотрение назначено 23 мая на 11:45 мск", - сказала она.