Суд в Москве отменил штраф в 200 тыс. руб. в отношении Международного центра Рерихов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отменил административный штраф в размере 200 тысяч рублей в отношении Международного центр Рерихов (МЦР). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Хамовнический суд сегодня по заявлению о пересмотре постановления мирового судьи 363 участка района Хамовники от 22 февраля об административном правонарушении МОО "Международный центр Рерихов" по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ отменил данное постановление", - сказала она, добавив, что штраф не подлежит взысканию, если данное решение не будет отменено вышестоящей инстанцией.

Речь идет о статье КоАП РФ "Повторное в течение года совершение административного правонарушения, невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства". Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 200 тыс. до 300 тысяч рублей.

Как пояснила ТАСС юрист центра Анна Разумовская, ранее Росреестр выдал центру Рерихов предписание, касающееся спорной территории Музея изобразительных искусств им. Пушкина.

"За неисполнение этого предписания центр был привлечен к административной ответственности. Однако 10 марта Девятый арбитражный апелляционный суд по нашей жалобе отменил решение нижестоящего суда и признал предписание Росреестра недействительным, поэтому Хамовнический суд отменил сегодня это решение", - пояснила она.

В свою очередь вице-президент центра Александр Стеценко заявил ТАСС, что таким образом было отменено одно из 13 судебных и административных дел.

"Мы не выполнили требования Росимущества убрать с территории музея некоторое имущество - якобы мы незаконно занимали эту территорию", - подчеркнул он.

Выселение МЦР

Вместе с тем Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семье Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народов Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году. 28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.

Как сообщал ТАСС ранее, будет создана специальная комиссия по определению принадлежности наследия Николая и Святослава Рерихов - на ту часть, которая принадлежит МЦР, государство не претендует.