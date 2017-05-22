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СМИ: на Елисейских полях ограбили бутик Louis Vuitton

Происшествия
22 мая, 19:09 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По данным радиостанции Europe 1, ограбление совершил мужчина, переодетый в женщину

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ПАРИЖ, 22 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Вооруженное ограбление бутика Louis Vuitton совершено в центре Парижа, пострадавших нет. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее информации, мужчина, переодетый в женщину, вошел в фешенебельный магазин на Елисейских полях около 12:30 по парижскому времени (13:30 мск). Спустя несколько секунд он достал пистолет и сделал два выстрела в воздух, после чего схватил с витрины одну из сумок и сбежал. Никто из посетителей бутика и его сотрудников не пострадал.

Судебная полиция начала расследование данного преступления.

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