На подозреваемую в убийстве приемную мать из Волгограда завели дело о мошенничестве

ВОЛГОГРАД, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Новое уголовное дело возбудили в отношении приемной матери из Волгоградской области, которую вместе с мужем подозревают в убийстве сына и похищении трехлетнего мальчика в Ростовской области. Теперь женщину подозревают также в незаконном получении выплат на содержание погибшего ребенка, сообщила в понедельник журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

"По инициативе прокурора <...> в отношении приемного родителя (матери) возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Мошенничество при получении выплат", - сказала она.

По словам Токаревой, сотрудники прокуратуры обнаружили также нарушения со стороны представителей органов опеки и попечительства муниципалитета, которые ненадлежащим образом проверяли условия жизни подопечных детей. Кроме того, у надзорного ведомства есть претензии и к сотрудникам Чернышковской районной больницы, которые, по данным прокуратуры, не сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних о нарушении приемным родителем прав детей на охрану здоровья.

"Прокурором Чернышковского района внесены представления в адрес главы администрации муниципального района, а также главного врача ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, проводится предварительно расследование", - сказала Токарева.

Убийство и похищение

Семейную пару из Волгоградской области подозревают в убийстве приемного сына и похищении мальчика из Ростовской области. Сейчас они находятся в следственном изоляторе №1 в Волгограде.

История началась 7 мая 2017 года, когда семья похитила трехлетнего мальчика в Ростовской области. 8 мая муж и жена были задержаны, а ребенок найден живым и здоровым. Задержанные на допросах сначала заявляли, что мальчик "им понравился", но позднее выяснилось, что они намеревались заменить им умершего в октябре 2016 года четырехлетнего приемного сына. Тело ребенка было найдено 10 мая 2017 года.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщала, что приемный мальчик, вероятно, погиб от ожога кипятком. Она добавила, что за медицинской помощью для ребенка мать не обращалась, а когда он умер, избавилась от тела, закопав во дворе дома. В региональном управлении СК сообщили, что "пока результатов судебно-медицинской экспертизы нет, поэтому точная причина смерти приемного четырехлетнего приемного сына не установлена".

Трое приемных детей изъяты у семейной пары, а в Волгоградской области после происшествия по поручению губернатора проверяют все приемные семьи. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил соединить уголовное дело о похищении с делом об убийстве.

Сотрудницу органов опеки, курировавшую эту семью, подозревают в халатности. По данным следствия, за последние два года в семье, куда были переданы четверо приемных детей, она была только один раз, в марте 2016 года.