При ремонте дороги на западе Москвы обнаружен минометный снаряд, выставлено оцепление

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минометный снаряд обнаружен при ремонте дороги на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Минометный снаряд обнаружен коммунальщиками при проведении дорожных работ по адресу Славянский бульвар, дом 5, дробь 4, строение 3", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время дорожные работы приостановлены. Место находки оцеплено, ожидается прибытие кинологов со служебной собакой, а также сотрудников инженерно-саперного отдела.

Снаряд будет вывезен на специальный полигон и утилизирован.