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При ремонте дороги на западе Москвы обнаружен минометный снаряд, выставлено оцепление

Происшествия
22 мая, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Ожидается прибытие кинологов со служебной собакой, а также сотрудников инженерно-саперного отдела

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минометный снаряд обнаружен при ремонте дороги на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Минометный снаряд обнаружен коммунальщиками при проведении дорожных работ по адресу Славянский бульвар, дом 5, дробь 4, строение 3", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время дорожные работы приостановлены. Место находки оцеплено, ожидается прибытие кинологов со служебной собакой, а также сотрудников инженерно-саперного отдела.

Снаряд будет вывезен на специальный полигон и утилизирован.

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