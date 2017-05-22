При ремонте дороги на западе Москвы обнаружен минометный снаряд, выставлено оцепление

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минометный снаряд обнаружен при ремонте дороги на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Минометный снаряд обнаружен коммунальщиками при проведении дорожных работ по адресу Славянский бульвар, дом 5, дробь 4, строение 3", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время дорожные работы приостановлены. Место находки оцеплено, ожидается прибытие кинологов со служебной собакой, а также сотрудников инженерно-саперного отдела.
Снаряд будет вывезен на специальный полигон и утилизирован.