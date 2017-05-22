Фигуранта дела экс-главы Марий Эл объявили в международный розыск

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бывший владелец птицефабрики "Акашевская" Николай Криваш - предполагаемый взяткодатель по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова - объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Об этом в Басманном суде Москвы заявил представитель Следственного комитета.

"Следствие ходатайствует о заочном аресте Криваша, он объявлен в международный розыск", - сказал в суде следователь.

В свою очередь защитник Игорь Трунов заявил, что объявление в международный розыск Криваша незаконно, так как его местонахождение известно. "Криваш проходит лечение в Израиле", - пояснил адвокат.

В отношении Маркелова, его доверенного лица Наталии Кожановой и Криваша Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию.