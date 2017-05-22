Избитый в Мексике россиянин пришел в сознание

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МЕХИКО, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, избитый в драке с жителями города Канкун, пришел в сознание.
Об этом сообщил в эфире телеканала Televisa генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ.
В ходе конфликта, случившегося в минувшую пятницу, россиянин получил черепно-мозговую травму, из-за чего врачи погрузили его в искусственную кому.
"Он пришел в сознание, ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как приемлемое, мы надеемся, что уже можем начать работу", - сказал Печ. По его словам, в нападении на россиянина участвовали от 200 до 300 человек, при этом стражи порядка долгое время не вмешивались в происходящее. "Мы должны определить ответственность не только сотрудников полиции, но и тех людей, кто проник в его жилище", - добавил прокурор.
Один из мексиканцев, участвовавших в конфликте, получил ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Прокуратура полагает, что удары ему нанес Макеев, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Печ отметил, что запроса на депортацию россиянина пока нет, при этом известно, что с начала этого года он находился на территории Мексики с нарушением режима пребывания.
Поводом для выяснения отношений с россиянином послужили его видеоролики, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.