Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избитый в Мексике россиянин пришел в сознание

Происшествия
22 мая, 21:44 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Ранее врачи погрузили пострадавшего в искусственную кому

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, избитый в драке с жителями города Канкун, пришел в сознание.

Об этом сообщил в эфире телеканала Televisa генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ.

Смотрите также

Жители мексиканского Канкуна опубликовали видео конфликта с россиянином

В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец

В ходе конфликта, случившегося в минувшую пятницу, россиянин получил черепно-мозговую травму, из-за чего врачи погрузили его в искусственную кому.

"Он пришел в сознание, ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как приемлемое, мы надеемся, что уже можем начать работу", - сказал Печ. По его словам, в нападении на россиянина участвовали от 200 до 300 человек, при этом стражи порядка долгое время не вмешивались в происходящее. "Мы должны определить ответственность не только сотрудников полиции, но и тех людей, кто проник в его жилище", - добавил прокурор.

Один из мексиканцев, участвовавших в конфликте, получил ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Прокуратура полагает, что удары ему нанес Макеев, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Печ отметил, что запроса на депортацию россиянина пока нет, при этом известно, что с начала этого года он находился на территории Мексики с нарушением режима пребывания.

Поводом для выяснения отношений с россиянином послужили его видеоролики, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ожидается "розовое" лето
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
4
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
5
Mail.Ru Group выплатит приз программисту, которого британцы лишили награды
6
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
7
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
Темы дня
Загрузка...
Реклама