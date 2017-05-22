Экс-председатель правления "Фондсервисбанка" задержан за хищение 1,3 млрд руб.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали экс-председателя правления "Фондсервисбанка" в Москве по делу о хищении, а также его заместителя. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В ходе совместной работы сотрудников Следственного департамента МВД России, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в рамках расследуемого уголовного дела о хищениях денежных средств АО "Фондсервисбанк" задержаны бывший председатель правления банка и заместитель", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, задержанные с декабря 2014 по март 2015 года заключили ряд фиктивных кредитных договоров с руководителями подконтрольных коммерческих организаций, в результате чего вывели свыше 1,3 млрд рублей из активов банка и впоследствии похитили.

"Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски в жилых и офисных помещениях, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также наличные денежные средства в сумме около $1 млн", - сказали в ведомстве.

По результатам проделанной работы задержанным предъявлено обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.