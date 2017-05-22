Избитый в Канкуне россиянин Макеев выписан из реанимации

МЕХИКО, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Пострадавший в драке с жителями города Канкун россиянин Алексей Макеев покинул отделение интенсивной терапии, куда поступил с черепно-мозговой травмой. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот.

"Главный врач больницы подтвердил информацию, что Макеев пришел в себя, его перевели в палату для менее тяжелых пациентов, его состояние оценивается как стабильное", - сказал дипломат. По его словам, пока не известно, когда россиянин будет выписан из больницы, врачи продолжают следить за "динамикой его восстановления".

По данным прокуратуры штата Кинтана-Роо, в нападении на Макеева в минувшую пятницу участвовали от 200 до 300 человек, при этом полиция долгое время не вмешивалась в происходящее. Поводом для выяснения отношений с россиянином послужили его видеоролики, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

Один из мексиканцев, участвовавших в конфликте, получил ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. "Прокурор сказал, что они ждут возможности узнать у Макеева, сам ли он будет находить адвоката или попросит, чтобы его ему предоставили", - указал в связи с этим Болбот.