Избитый в Канкуне россиянин Макеев выписан из реанимации

Футболист "Спартака" Промес заявил, что у него нет оснований уходить из клубаСпорт 22 мая, 23:53
Прядкин: "Локомотив" и "Спартак" проведут первый тур РФПЛ позже остальныхСпорт 22 мая, 23:21
Информационное агентство ТАСС получило премию от РФПЛ за вклад в популяризацию футболаСпорт 22 мая, 22:58
Тренер Рахимов заявил, что расстался с руководством ФК "Терек" по-дружескиСпорт 22 мая, 22:52
Родионов: выступление футболистов "Спартака" за сборную России очень почетно для клубаСпорт 22 мая, 22:03
Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018Спорт 22 мая, 21:58
Глушаков надеется, что сборная России выступит на Кубке конфедераций, как "Спартак" в РФПЛСпорт 22 мая, 21:49
Доминирование "Спартака" и дебаты по календарю: РФС и РФПЛ подвели итоги сезонаСпорт 22 мая, 21:47
Туман рассеется в сентябре: российских паралимпийцев вновь не допустили к стартамСпорт 22 мая, 21:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Пострадавший в драке с жителями города Канкун россиянин Алексей Макеев покинул отделение интенсивной терапии, куда поступил с черепно-мозговой травмой. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот.
"Главный врач больницы подтвердил информацию, что Макеев пришел в себя, его перевели в палату для менее тяжелых пациентов, его состояние оценивается как стабильное", - сказал дипломат. По его словам, пока не известно, когда россиянин будет выписан из больницы, врачи продолжают следить за "динамикой его восстановления".
По данным прокуратуры штата Кинтана-Роо, в нападении на Макеева в минувшую пятницу участвовали от 200 до 300 человек, при этом полиция долгое время не вмешивалась в происходящее. Поводом для выяснения отношений с россиянином послужили его видеоролики, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.
Один из мексиканцев, участвовавших в конфликте, получил ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. "Прокурор сказал, что они ждут возможности узнать у Макеева, сам ли он будет находить адвоката или попросит, чтобы его ему предоставили", - указал в связи с этим Болбот.