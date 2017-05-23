Суд решит вопрос о продлении ареста отца полковника Захарченко

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста Виктору Захарченко, отцу бывшего начальника Управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева, следователь просит продлить меру пресечения еще на три месяца, до 30 августа.
Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 5 ст. 33 и ст. 160 УК РФ (организация растраты) и по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК РФ. Пособником Захарченко-старшего является, по мнению следствия, советник председателя правления ББР-банка Владимир Корьевкин. По словам его адвоката Дарьи Евмениной, Корьевкину вменяется растрата 1,5 млн рублей в период с июля 2014 года по апрель 2015 года. Этими деньгами Виктор Захарченко, которого Корьевкин взял на должность вице-президента банка с окладом в 150 тыс. рублей без должного образования и опыта, распорядился в своих корыстных интересах.
Никто из обвиняемых своей вины в растрате не признает.
Ранее следователь заявил, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении миллионных взяток.