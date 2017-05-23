Кассир банка в Волгограде похитила более 8,8 млн рублей

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ВОЛГОГРАД, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Кассир волгоградского отделения одного из банков подозревается в краже 8,8 млн рублей и более 80 тыс. в иностранной валюте, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
"В полицию обратилась управляющая банком и заявила о недостаче 8,8 млн рублей и более 80 тыс. в иностранной валюте. Под подозрение попала кассир этого банка Екатерина Ониани (Заикина) 1974 года рождения, сейчас она объявлена в федеральный розыск и будет подана в международный розыск", - сказал Корнаухов.
По его словам, в понедельник у кассира был последний рабочий день в банке. "Она должна была выйти и передать дела, так как написала заявление по собственному желанию. Но она на работу не вышла. Известно, что ее гражданский муж две недели назад уехал в Грузию. Также некоторое время назад она забрала из школы документы двоих детей и куда-то отправила их", - сказал Корнаухов.
По его словам, все указывает на то, что преступление тщательно готовилось. "Вероятно, кассир сейчас пытается скрыться, ориентировка с ее приметами разослана в аэропорты, на железнодорожные и автовокзалы, высока вероятность, что она попытается покинуть пределы Российской Федерации", - отметил представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.