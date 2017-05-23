DM: около стадиона Манчестера прогремели два взрыва

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Два взрыва прогремели в понедельник поблизости от крытого стадиона английского города Манчестер, где проходил концерт американском певицы Арианы Гранде. Об этом сообщила газета Daily Mail. Издание ссылается на свидетелей, по информации которых, после этого вблизи "Манчестер-Арены", где собрались тысячи человек, началась паника. О раненных и жертвах информации нет.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 May 2017

"Ариана Гранде закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв, - приводит издание слова очевидца произошедшего. - Тысячи человек разом попытались покинуть стадион, они кричали и плакали. Кругом пахло дымом и чем-то горелым. Это было ужасно".

На видео, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видно, что люди в панике пытаются выбраться из зала, к арене подъехали десятки машин полиции, а также карет скорой помощи.

Developing Large amount of ambulances heading to Manchester Arena Following Reports of 2 Explosions pic.twitter.com/ezLWuzM8ii — Al Bree (@nlitenmebabe) 22 May 2017

Полиция подтвердила, что отреагировала на сообщения об инциденте вблизи стадиона, вмещающего 21 тыс. человек. "Полиция отреагировала на сообщения о происшествии на "Манчестер-Арене". Держитесь, пожалуйста, в стороне от этого района", - говорится в сообщении полиции Большого Манчестера, распространенном в Twitter.