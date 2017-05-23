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DM: около стадиона Манчестера прогремели два взрыва

Происшествия
23 мая, 1:18 дата обновления: 23 мая, 1:39 UTC+3

На стадионе проходил концерт американском певицы Арианы Гранде, о раненных и жертвах информации нет, передает газета

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Два взрыва прогремели в понедельник поблизости от крытого стадиона английского города Манчестер, где проходил концерт американском певицы Арианы Гранде. Об этом сообщила газета Daily Mail. Издание ссылается на свидетелей, по информации которых, после этого вблизи "Манчестер-Арены", где собрались тысячи человек, началась паника. О раненных и жертвах информации нет.

"Ариана Гранде закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв, - приводит издание слова очевидца произошедшего. - Тысячи человек разом попытались покинуть стадион, они кричали и плакали. Кругом пахло дымом и чем-то горелым. Это было ужасно".

На видео, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видно, что люди в панике пытаются выбраться из зала, к арене подъехали десятки машин полиции, а также карет скорой помощи.

Полиция подтвердила, что отреагировала на сообщения об инциденте вблизи стадиона, вмещающего 21 тыс. человек. "Полиция отреагировала на сообщения о происшествии на "Манчестер-Арене". Держитесь, пожалуйста, в стороне от этого района", - говорится в сообщении полиции Большого Манчестера, распространенном в Twitter.

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