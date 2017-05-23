Выступавшая на стадионе в Манчестере Ариана Гранде не пострадала

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Американская певица и актриса Ариана Гранде, после концерта которой на стадионе в Манчестере произошли два взрыва, в порядке. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя исполнительницы.
"Ариана в порядке. Мы продолжаем расследование того, что произошло", - приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря Гранде.
Ранее очевидцы сообщили о двух взрывах, произошедших в понедельник вечером около 22:40 по местному времени (00:40 мск вторника) после музыкального концерта Гранде, проходившего на стадионе "Манчестер-Арена". По последней информации, поступившей от полиции Манчестера, в результате инцидента есть погибшие и раненые.
В настоящий момент к стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Компания, управляющая железной дорогой, проходящей поблизости от стадиона, сообщила о том, что движение всех поездов на этой ветке прекращено из-за происшествия.