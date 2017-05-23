NBC: в результате взрыва в Манчестере погибли не менее 20 человек

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МОСКВА, ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. По крайней мере 20 человек погибли и сотни пострадали в результате взрыва, произошедшего в понедельник в районе городского крытого стадиона в Манчестере. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах.
Представители правоохранительных органов в США и в Великобритании, отмечалось в репортаже, сообщили, что на арене, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, возможно, произошли два взрыва. Пока нет информации о характере взрывов, и представители правоохранительных органов подчеркнули, что их информация носит предварительный характер.
People rushing out of arena #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/hE1O6GK0JH— John (@tdsdrive) 22 May 2017
Взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.
Ранее очевидцы сообщили о двух громких взрывах, произошедших сразу по завершении музыкального концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе "Манчестер-Арена". Он вмещает 21 тыс. человек. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда публика начала покидать арену в районе 22:40 (00:40 мск вторника).
Представитель 23-летней поп-певицы сообщил, что она не пострадала в результате инцидента.
Местные СМИ распространяют фото пострадавших людей в результате взрыва, которым прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь, останавливая кровотечение. К стадиону стянуты более полусотни полицейских автомобилей и карет скорой помощи, все подъезды к стадиону перекрыты для движения автотранспорта, движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено.