Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий

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После концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе "Манчестер-арена", который вмещает 21 тыс. человек, прогремело, по разным данным, один или несколько взрывов. Британская полиция расценивает произошедшее как серьезный инцидент.
По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли не менее 20 человек, сотни пострадали.
В настоящий момент к стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Компания, управляющая железной дорогой, проходящей поблизости от стадиона, сообщила о том, что движение всех поездов на этой ветке прекращено из-за инцидента.