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СМИ: в Японии арестован левый экстремист, находившийся в розыске 45 лет

Происшествия
23 мая, 7:26 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

67-летний Масааки Осака разыскивается по делу об убийстве полицейского, произошедшего во время массовой драки 14 ноября 1971 года

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Фотография Масааки Осака

Фотография Масааки Осака

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 23 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская полиция арестовала престарелого боевика ультралевой экстремистской группировки "Тюкаку-ха" ("Фракция ядра") Масааки Осака, который 45 лет находится в розыске по делу об убийстве полицейского. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в следствии.

67-летний экстремист был обнаружен, когда полиция проводила обыск в одной из квартир жилого дома в Хиросиме, где, полагают, находился тайный опорный пункт "Тюкаку-ха". В настоящее время следователи намерены с помощью образцов ДНК точно установить личность арестованного. Сам он хранит молчание, от сотрудничества с полицией отказывается.

Масааки Осака 14 ноября 1971 года участвовал в студенческой демонстрации в токийском районе Сибуя, которая вылилась в массовые драки. По данным следствия. он был в группе экстремистов, которые атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью. Предполагается, что именно Осака метнул тогда "коктейль Молотова", ставший причиной гибели одного из полицейских. В 1972 году этот активист "Тюкаку-ха" был объявлен в розыск, его фотографии висят у всех полицейских участков страны.

"Фракция ядра", как и другие ультралевые группы, с 80-х годов потеряла влияние в молодежной среде и фактически прекратила существование. Ее постаревшие активисты лишь изредка напоминают о своем существовании, устраивая символические теракты, которые не причиняют вреда.

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