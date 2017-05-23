СМИ: в Японии арестован левый экстремист, находившийся в розыске 45 лет

ТОКИО, 23 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японская полиция арестовала престарелого боевика ультралевой экстремистской группировки "Тюкаку-ха" ("Фракция ядра") Масааки Осака, который 45 лет находится в розыске по делу об убийстве полицейского. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в следствии.

67-летний экстремист был обнаружен, когда полиция проводила обыск в одной из квартир жилого дома в Хиросиме, где, полагают, находился тайный опорный пункт "Тюкаку-ха". В настоящее время следователи намерены с помощью образцов ДНК точно установить личность арестованного. Сам он хранит молчание, от сотрудничества с полицией отказывается.

Масааки Осака 14 ноября 1971 года участвовал в студенческой демонстрации в токийском районе Сибуя, которая вылилась в массовые драки. По данным следствия. он был в группе экстремистов, которые атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью. Предполагается, что именно Осака метнул тогда "коктейль Молотова", ставший причиной гибели одного из полицейских. В 1972 году этот активист "Тюкаку-ха" был объявлен в розыск, его фотографии висят у всех полицейских участков страны.

"Фракция ядра", как и другие ультралевые группы, с 80-х годов потеряла влияние в молодежной среде и фактически прекратила существование. Ее постаревшие активисты лишь изредка напоминают о своем существовании, устраивая символические теракты, которые не причиняют вреда.