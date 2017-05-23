Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С врио главы Роспотребнадзора Карелии взяли подписку о невыезде по делу о ЧП на Сямозере

Происшествия
23 мая, 10:05 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Людмила Котович обвиняется статье "Халатность"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, которую обвинили в гибели детей из оздоровительного лагеря на Сямозере в июне 2016 года, находится под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Шогин.

"В отношении Людмилы Котович избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Виновной она себя не считает. Вину человека может установить только суд", - сказал Михаил Шогин.

Сама Людмила Котович не стала комментировать ТАСС предъявленное ей обвинение. Чиновница обвиняется по ч.3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Еще одним фигурантом дела является экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.

Читайте также новости по теме:
Гибель детей на озере в Карелии
© gubdaily.ru

Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере

Правительство планирует сделать Минобрнауки куратором детского отдыха

СК предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о трагедии на Сямозере в Карелии

По версии следствия, Коваленко и Котович за год до трагедии были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

Гибель детей стала возможна в результате неисполнения Коваленко и Котович своих должностных обязанностей, непринятия должных мер реагирования на допущенные нарушения вплоть до закрытия лагеря, считают следователи.

ЧП на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняют экс-инструктора лагеря Павла Ильина.

4 апреля Суоярвский районный суд признал виновной в халатности фельдшера местной больницы Ирину Щербакову, принявшей звонок тонущего на Сямозере мальчика за шутку, и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гибель детей на озере в Карелии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
2
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
3
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
4
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
СМИ: на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей из-за подозрительного предмета
7
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама