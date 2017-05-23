С врио главы Роспотребнадзора Карелии взяли подписку о невыезде по делу о ЧП на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, которую обвинили в гибели детей из оздоровительного лагеря на Сямозере в июне 2016 года, находится под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Шогин.

"В отношении Людмилы Котович избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Виновной она себя не считает. Вину человека может установить только суд", - сказал Михаил Шогин.

Сама Людмила Котович не стала комментировать ТАСС предъявленное ей обвинение. Чиновница обвиняется по ч.3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Еще одним фигурантом дела является экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко.

По версии следствия, Коваленко и Котович за год до трагедии были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.

Гибель детей стала возможна в результате неисполнения Коваленко и Котович своих должностных обязанностей, непринятия должных мер реагирования на допущенные нарушения вплоть до закрытия лагеря, считают следователи.

ЧП на Сямозере

Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняют экс-инструктора лагеря Павла Ильина.

4 апреля Суоярвский районный суд признал виновной в халатности фельдшера местной больницы Ирину Щербакову, принявшей звонок тонущего на Сямозере мальчика за шутку, и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.