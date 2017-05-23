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На МКАД столкнулись три автомобиля

Происшествия
23 мая, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В результате ДТП госпитализирован грудной ребенок

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Два человека, включая грудного ребенка, пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на МКАД.

"На 7-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей - Mercedes, Kia и Toyota. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как сообщили ТАСС в столичном департаменте гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, один из пострадавших, грудной ребенок, госпитализирован санитарным вертолетом Московского авиационного центра.

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