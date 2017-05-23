Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении

Происшествия
23 мая, 11:17 дата обновления: 23 мая, 11:56 UTC+3

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС о том, что обыски проходят также в доме худрука театра Кирилла Серебряникова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Театр "Гоголь-центр"

Театр "Гоголь-центр"

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Смотрите также

Новый директор "Гоголь-центра" заявила о финансовых трудностях театра

Депутат от ЛДПР просит Генпрокуратуру выяснить причины долгов "Гоголь-центра"

Власти Москвы: в "Гоголь-центре" будет изменен устав и введено единоначалие

"Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела", - сказал источник. Он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идет речь. По данным источника, обыски начались с утра в доме у Серебренникова и в "Гоголь-центре" на улице Казакова.

"Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия", - добавил собеседник агентства, отметив, что расследование связано с хищением средств. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность "Гоголь-центра" перед различными организациями составляет около 80 млн рублей. В свою очередь депутаты Госдумы от различных фракций, в том числе "Справедливой России", поднимали вопрос о соблюдении финансовой дисциплины руководством театра. В частности, депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев заявлял о намерении направить в государственные внебюджетные фонды и в ФНС запросы на предмет наличия отчислений со стороны прежнего руководства "Гоголь-центра".

С запросом о проверке финансовой деятельности "Гоголь-центра" еще в 2015 году обращался к генпрокурору Юрию Чайке и главе Счетной палаты Татьяне Голиковой депутат Евгений Федоров.

В свою очередь в феврале нынешнего года Серебренников в интервью ТАСС заявлял об экономическом успехе "Гоголь-центра" по итогам 2016 года. По его словам, театр превысил государственное задание по посещаемости и количеству мероприятий, подчеркнув, что "с каждого вложенного государством рубля театр заработал два". При этом в 2016 году театр выполнил свои обязательства по средней заработной плате, а всем сотрудникам впервые была выплачена большая премия по итогам года, в 2-3 раза превышающая зарплату.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
2
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама