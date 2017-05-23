В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела", - сказал источник. Он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идет речь. По данным источника, обыски начались с утра в доме у Серебренникова и в "Гоголь-центре" на улице Казакова.

"Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия", - добавил собеседник агентства, отметив, что расследование связано с хищением средств. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность "Гоголь-центра" перед различными организациями составляет около 80 млн рублей. В свою очередь депутаты Госдумы от различных фракций, в том числе "Справедливой России", поднимали вопрос о соблюдении финансовой дисциплины руководством театра. В частности, депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев заявлял о намерении направить в государственные внебюджетные фонды и в ФНС запросы на предмет наличия отчислений со стороны прежнего руководства "Гоголь-центра".

С запросом о проверке финансовой деятельности "Гоголь-центра" еще в 2015 году обращался к генпрокурору Юрию Чайке и главе Счетной палаты Татьяне Голиковой депутат Евгений Федоров.

В свою очередь в феврале нынешнего года Серебренников в интервью ТАСС заявлял об экономическом успехе "Гоголь-центра" по итогам 2016 года. По его словам, театр превысил государственное задание по посещаемости и количеству мероприятий, подчеркнув, что "с каждого вложенного государством рубля театр заработал два". При этом в 2016 году театр выполнил свои обязательства по средней заработной плате, а всем сотрудникам впервые была выплачена большая премия по итогам года, в 2-3 раза превышающая зарплату.