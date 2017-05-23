Банк "Московское ипотечное агентство" признан потерпевшим по делу отца Захарченко

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Банк "Московское ипотечное агентство" признан потерпевшим по делу отца ЗахарченкоПроисшествия 23 мая, 13:06
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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк "Московское ипотечное агентство" признан потерпевшим по делу Виктора Захарченко - отца бывшего начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом стало известно в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому и его предполагаемому сообщнику - советнику председателя правления ББР-банка Владимиру Корьевкину.
"Ходатайство в отношении Виктора Захарченко поддерживаю в полном объеме, а в отношении Корьевкина считаю, что ходатайство СК удовлетворению не подлежит. Считаю, что Корьевкину можно избрать более мягкую меру пресечения, например домашний арест", - сказала прокурор.
Адвокат Захарченко заявил, что его подзащитный намерен внести в банк "Московское ипотечное агентство" 4 млн руб. в качестве обеспечительной суммы. Представитель финансовой организации подтвердил в суде, что соответствующее письмо от Захарченко поступило, но банк пока не принял решение по этому вопросу.
Следователь, в свою очередь, сообщил, что обвиняемый, находясь в СИЗО, пытается переоформить свое имущество на третьих лиц.
В ходе заседания суд арестовал недвижимость Захарченко, обвиняемого в растрате 4 млн руб. "На имущество моего подзащитного, стоимость которого примерно в 100 раз превышает стоимость заявленной суммы, наложен арест", - отметил адвокат. Он уточнил, что арестованы две квартиры в Москве и машино-место, рыночная стоимость которых оценивается в десятки миллионов рублей.
Срок следствия по делу Захарченко продлен до 30 августа.
Виктор Захарченко обвиняется по двум эпизодам преступной деятельности по ч. 5 ст. 33 ст. 160 ("Организация растраты") и по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") УК РФ. Корьевкину вменяется растрата 1,5 млн руб., совершенная в период с июля 2014 года по апрель 2015 года.
Этими деньгами Захарченко, которого Корьевкин, будучи председателем правления "Московского ипотечного агентства", взял на должность вице-президента финорганизации с окладом в 150 тыс. руб. без должного образования и опыта, распорядился в своих корыстных интересах. Никто из обвиняемых своей вины в растрате не признает.
С апреля 2015 года Корьевкин занимает должность советника председателя правления ББР-банка.
Ранее следователь заявил, что дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении многомиллионных взяток.