СМИ: пассажиров рейса Дубай - Лондон эвакуировали из-за угрозы безопасности

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пассажиры самолета британской авиакомпании Virgin Atlantic, который должен был вылететь из международного аэропорта города Дубай (ОАЭ) в лондонский аэропорт Хитроу, эвакуированы из-за угрозы безопасности. Об этом сообщила эмиратская газета Gulf News.
"Наши клиенты, путешествующие рейсом VS401 из Дубая в лондонский Хитроу, временно высажены из самолета для проведения дополнительных проверок безопасности, - говорится в заявлении Virgin Atlantic, попавшем в распоряжение издания. - Это мера является исключительно мерой предосторожности, так как безопасность наших клиентов и экипажа является приоритетом номер один для нас, и мы планируем, чтобы каждый отправлен в путь как можно скорее".
Как отмечает издание, аэропорт Дубая также подтвердил, что вылет самолета Virgin Atlantic был отложен из-за проведения дополнительных проверок безопасности.