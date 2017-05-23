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Обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении в 2014 году

Происшествия
23 мая, 13:28 дата обновления: 23 мая, 13:31 UTC+3

Речь идет о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных театральной группе, созданной режиссером

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Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году, выделенных АНО "Седьмая студия". Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"На основании материалов оперативных служб следователи Главного следственного управления СК РФ по Москве в рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", проводят обысковые мероприятия по ряду адресов в различных субъектах РФ, - сказала она. - В том числе обыски проводятся по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова".

Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, обыски проводятся дома у режиссера, в "Гоголь-центре" и по ряду других адресов. Другой источник сообщил, что обыск начался и в центре современного искусства "Винзавод".

"Седьмая студия" - театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в школе-студии МХАТ.

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Серебренников, Кирилл Семенович
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