Супругам из Волгоградской области предъявлено обвинение в похищении ребенка

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение супружеской паре из Волгоградской области в похищении ребенка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, матери также предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности приемному сыну.
"В настоящее время приемной матери погибшего ребенка предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Кроме того, обоим супругам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.п. "а, в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц", - сообщили в ведомстве.
В рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей и очевидцев преступлений, а также назначен ряд экспертиз, чтобы установить, от чего скончался ребенок и отдавали ли родители отчет своим действиям.
"Обвинение предъявлено и консультанту отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского района области, которая курировала эту семью, правда, делала это формально и только на бумаге. Органами следствия ей инкриминируется преступная халатность, повлекшая наступление тяжких последствий (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - добавили в СК. Как установили следователи, консультант за два года лишь один раз провела полноценную проверку условий проживания и воспитания четверых приемных детей в этой семье.
Ранее ТАСС сообщал, что многодетная семейная пара из Волгоградской области 7 мая похитила ребенка в Ростовской области, потому что "он им понравился". По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц"), вечером 8 мая похитители были задержаны, похищенный ребенок найден живым и здоровым. Трое приемных детей изъяты у данной семейной пары.
Кроме того, в Волгоградской области было найдено тело приемного 4-летнего ребенка этой семьи. Согласно показаниям приемной матери погибшего мальчика, он скончался от ожога, полученного из-за опрокидывания кастрюли с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обращалась, а когда он умер, избавилась от тела, закопав его во дворе дома.