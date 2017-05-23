Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Супругам из Волгоградской области предъявлено обвинение в похищении ребенка

Происшествия
23 мая, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Как сообщили в СК, матери также предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности приемному сыну

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение супружеской паре из Волгоградской области в похищении ребенка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, матери также предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности приемному сыну.

Смотрите также

На подозреваемую в убийстве приемную мать из Волгограда завели дело о мошенничестве

Специалисты проверят психику детей, отобранных у приемных родителей под Волгоградом

Двое чиновников отдела опеки под Волгоградом отстранены от обязанностей за халатность

В Волгоградской области проверят все приемные семьи после похищения мальчика

"В настоящее время приемной матери погибшего ребенка предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Кроме того, обоим супругам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.п. "а, в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц", - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей и очевидцев преступлений, а также назначен ряд экспертиз, чтобы установить, от чего скончался ребенок и отдавали ли родители отчет своим действиям.

"Обвинение предъявлено и консультанту отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского района области, которая курировала эту семью, правда, делала это формально и только на бумаге. Органами следствия ей инкриминируется преступная халатность, повлекшая наступление тяжких последствий (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - добавили в СК. Как установили следователи, консультант за два года лишь один раз провела полноценную проверку условий проживания и воспитания четверых приемных детей в этой семье.

Ранее ТАСС сообщал, что многодетная семейная пара из Волгоградской области 7 мая похитила ребенка в Ростовской области, потому что "он им понравился". По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц"), вечером 8 мая похитители были задержаны, похищенный ребенок найден живым и здоровым. Трое приемных детей изъяты у данной семейной пары.

Кроме того, в Волгоградской области было найдено тело приемного 4-летнего ребенка этой семьи. Согласно показаниям приемной матери погибшего мальчика, он скончался от ожога, полученного из-за опрокидывания кастрюли с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обращалась, а когда он умер, избавилась от тела, закопав его во дворе дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
7
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
Темы дня
Загрузка...
Реклама