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Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет

Происшествия
23 мая, 15:22 дата обновления: 23 мая, 15:37 UTC+3

Комментируя ситуацию, режиссер признался, что в шоке от случившегося

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Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель "Гоголь-Центра" Кирилл Серебренников подтвердил, что едет на допрос в Следственный комитет и признался, что он в шоке от случившегося.

"Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке", - сказал он ТАСС.

Говоря об обыске, который с утра проводился в его квартире, режиссер заметил, что никаких вопросов у него нет. "Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет", - добавил Серебренников.

Ранее источник, знакомый с ситуацией сообщил, что сотрудники ФСБ завершили обыск в квартире Серебренникова на улице Пречистенка. "Он будет допрошен следователем", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, режиссера вывели из подъезда, и он сел в машину, которая поехала за автомобилем ФСБ.

Обыски у режиссера проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах, сообщили ранее в Следственном комитете России.

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Ситуация вокруг "Гоголь-центра"
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Серебренников, Кирилл Семенович
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