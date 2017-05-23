Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель "Гоголь-Центра" Кирилл Серебренников подтвердил, что едет на допрос в Следственный комитет и признался, что он в шоке от случившегося.
"Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке", - сказал он ТАСС.
Говоря об обыске, который с утра проводился в его квартире, режиссер заметил, что никаких вопросов у него нет. "Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет", - добавил Серебренников.
Ранее источник, знакомый с ситуацией сообщил, что сотрудники ФСБ завершили обыск в квартире Серебренникова на улице Пречистенка. "Он будет допрошен следователем", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент ТАСС, режиссера вывели из подъезда, и он сел в машину, которая поехала за автомобилем ФСБ.
Обыски у режиссера проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах, сообщили ранее в Следственном комитете России.