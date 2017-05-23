В Гонконге по коррупционному делу о качестве мегамоста арестован 21 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга (ICAC) объявила об аресте 21 человека по делу о качестве материалов, используемых при строительстве гигантского морского моста Гонконг - Макао - Чжухай. Речь идет о сотрудниках лаборатории, которые отвечали за анализы качества бетона для этого многомиллиардного проекта и предположительно их фальсифицировали.

"Комиссия арестовала двух руководителей и 19 сотрудников компании-подрядчика Департамента развития и гражданского строительства за предполагаемую коррупцию в связи с предоставлением фальшивых результатов тестов качества бетона", - сообщается на сайте антикоррупционного органа. В настоящее время задержанные отпущены под залог, расследование продолжается. Название компании-подрядчика не приводится.

Нынешний коррупционный скандал дал почву для опасений, что при строительстве мегамоста могли использоваться низкокачественные материалы. Министр по вопросам развития Гонконга Эрик Ма заявил о намерении проверить состояние безопасности объекта, который вступил в финальную стадию строительства и должен быть введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Сооружение гигантского тоннельно-мостового перехода в акватории дельты реки Чжуцзян (Жемчужная) протяженностью около 36 км началось в конце 2009 года и по плану должно было завершиться еще в 2016 году. По мнению экспертов, если подтвердятся факты низкого качества бетона, это может привести к дальнейшим задержкам и удорожанию моста, отдельные секции которого, возможно, потребуется перестраивать.